Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников

Новости Беларуси. Фишинг, вишинг и другие интернет-атаки. В Беларуси задержано более двадцати кибермошенников, которые украли у белорусов почти полтора миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступная группа действовала с начала 2020 года. За это время от рук мошенников пострадали более ста человек.

Только за последние три месяца хищений в сфере IT больше, чем за период с 2012 по 2018 год. Используя интернет, преступники выманивают деньги с карт-счетов. Придумываются новые схемы захвата чужих денежных средств. Зачастую можно и не заметить мелкой кражи. Суммы хищений варьируются от десятка рублей до сотен тысяч долларов.

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

Большую роль играет профилактика. То есть если граждане в первую очередь позаботятся о своих сбережениях, будут более бдительными, не будут поддаваться на уловки мошенников, то соответственно будет меньше получаться у злоумышленников совершить такого рода мошенничество.

Владимир Зайцев, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Злоумышленники, используя телефонные коммуникации, интернет-мессенджеры, осуществляют звонки клиентам банков и под различными мошенническими предлогами, представляясь сотрудниками банков, выманивают реквизиты платежных банковских карточек. Либо под предлогом защиты денежных средств, находящихся на карт-счетах граждан, введя в заблуждение, предлагают передать доступ и установить приложения на смартфон для удаленного им управления.