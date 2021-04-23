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Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников

23 апреля 2021 11:11
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Новости Беларуси. Фишинг, вишинг и другие интернет-атаки. В Беларуси задержано более двадцати кибермошенников, которые украли у белорусов почти полтора миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступная группа действовала с начала 2020 года. За это время от рук мошенников пострадали более ста человек.

Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников-1

Только за последние три месяца хищений в сфере IT больше, чем за период с 2012 по 2018 год. Используя интернет, преступники выманивают деньги с карт-счетов. Придумываются новые схемы захвата чужих денежных средств. Зачастую можно и не заметить мелкой кражи. Суммы хищений варьируются от десятка рублей до сотен тысяч долларов.

Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников-4

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:
Большую роль играет профилактика. То есть если граждане в первую очередь позаботятся о своих сбережениях, будут более бдительными, не будут поддаваться на уловки мошенников, то соответственно будет меньше получаться у злоумышленников совершить такого рода мошенничество.

Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников-7

Владимир Зайцев, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Злоумышленники, используя телефонные коммуникации, интернет-мессенджеры, осуществляют звонки клиентам банков и под различными мошенническими предлогами, представляясь сотрудниками банков, выманивают реквизиты платежных банковских карточек. Либо под предлогом защиты денежных средств, находящихся на карт-счетах граждан, введя в заблуждение, предлагают передать доступ и установить приложения на смартфон для удаленного им управления.

Украли почти 1,5 млн рублей. В Беларуси задержали крупнейшую группу кибермошенников-10

За последний год более тысячи таких дел возбуждено в Беларуси. Следователи просят внимательно относиться к защите своих денежных средств. В случаях кражи – незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Дмитрий Острейко # Владимир Зайцев # Фотофакт

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