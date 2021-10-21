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Подростки в Барановичах на Вечном огне сожгли ритуальные венки

21 октября 2021 10:59
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Новости Беларуси. В Барановичах трое злоумышленников сожгли ритуальные венки на Вечном огне. Сообщение от очевидцев поступило вечером 18 октября. Возмущенные граждане пытались их остановить, но хулиганы скрылись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подростки в Барановичах на Вечном огне сожгли ритуальные венки-1

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования. В настоящее время с несовершеннолетними проводятся следственные действия. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.  

Подростки в Барановичах на Вечном огне сожгли ритуальные венки-4

Сотрудники милиции установили личности злоумышленников. В преступных действиях подозревают троих подростков. Одному из них 14 лет, двум другим по 13. Следственные мероприятия продолжаются.  

# Хулиганство # происшествия # Александр Суходольский # Фотофакт

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