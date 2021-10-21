Подростки в Барановичах на Вечном огне сожгли ритуальные венки

Новости Беларуси. В Барановичах трое злоумышленников сожгли ритуальные венки на Вечном огне. Сообщение от очевидцев поступило вечером 18 октября. Возмущенные граждане пытались их остановить, но хулиганы скрылись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования. В настоящее время с несовершеннолетними проводятся следственные действия. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.