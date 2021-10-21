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Наживалась на памятниках. В Могилёвской области на сотрудницу ритуального магазина завели уголовное дело

21 октября 2021 06:23
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Новости Беларуси. Аферу в сфере похоронных услуг выявили работники ОБЭП Круглянского района. На чужом горе зарабатывала продавец ритуального магазина. Женщина заключала фиктивные договоры на изготовление надгробий, а обязательств не выполняла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наживалась на памятниках. В Могилёвской области на сотрудницу ритуального магазина завели уголовное дело-1

Владимир Синкевич, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
Как выяснили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями, 53-летняя женщина, работая продавцом в магазине ритуальных услуг, обнаружила в нем бланки договоров, оставшиеся от предыдущего владельца магазина, уже ликвидированного ИП. Ими она и воспользовалась для обмана граждан. Изготовив ксерокопии, на протяжении девяти месяцев заключала фиктивные договоры на изготовление надгробий.  

Наживалась на памятниках. В Могилёвской области на сотрудницу ритуального магазина завели уголовное дело-4

Жертвами обмана стали 7 человек из Минска, Могилевской и Витебской областей. Причиненный ущерб составил почти 5 тысяч рублей. Теперь женщина – фигурант уголовного дела.  

# Криминал # происшествия # Владимир Синкевич # Фотофакт

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