В Минском районе сгорел деревянный дом. Погиб 82-летний мужчина

Новости Беларуси. Ночью 20 октября в деревне Гаище Минского района горел жилой дом, есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 3 часа утра спасателям поступило сообщение о возгорании.
Новости Беларуси. Ночью 20 октября в деревне Гаище Минского района горел жилой дом, есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 3 часа утра спасателям поступило сообщение о возгорании.
Когда подразделения прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили огонь. Внутри дома было найдено тело 82-летнего хозяина. В результате пожара уничтожена крыша, повреждено имущество. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления.