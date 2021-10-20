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В Минском районе сгорел деревянный дом. Погиб 82-летний мужчина

20 октября 2021 14:23
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Новости Беларуси. Ночью 20 октября в деревне Гаище Минского района горел жилой дом, есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 3 часа утра спасателям поступило сообщение о возгорании.  

В Минском районе сгорел деревянный дом. Погиб 82-летний мужчина-1

Когда подразделения прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили огонь. Внутри дома было найдено тело 82-летнего хозяина. В результате пожара уничтожена крыша, повреждено имущество. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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