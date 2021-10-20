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Воровали инструмент со стройплощадок. В Минске задержали троих мужчин

20 октября 2021 13:36
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Новости Беларуси. В Минске задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в кражах имущества со строительных площадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Воровали инструмент со стройплощадок. В Минске задержали троих мужчин-1

В милицию поступило сообщение о пропаже инструмента и 150 килограммов латунных кранов с территории одной из стройплощадок. Общая стоимость похищенного оценивается в 10 000 рублей. По подозрению в краже задержаны трое жителей столицы – 22-летний молодой человек, подрабатывавший на одном из строительных участков, его брат и знакомый. Похищенное со стройплощадки подозреваемые сдавали в пункт приема вторсырья, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.  

# Кража # происшествия # Фотофакт

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