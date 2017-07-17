Подростка убило током в Жлобине, школьник едва не утонул в Бресте: страшная статистика летних каникул

Новости Беларуси. В Жлобине на железнодорожной станции 17 июля было обнаружено тело подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что юношу убило током. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют. Тем временем трагедией едва не закончился заплыв для третьеклассника из Бреста. Крик мальчика, который купался без присмотра взрослых, услышал спасатель. Летние каникулы всегда сопровождаются печальной статистикой. Сегодня о переломе плечевой кости малышке напоминает лишь небольшой шрам. Травму трехлетняя Ника получила, играя на детской площадке. Мама была рядом, но все же…

Аля Кузнецова:

Она играла со старшим братом. Упала c небольшой высоты. Упала не плашмя, а с упором на локоть. На ровном месте. Это просто была доля секунды. То есть это происходило даже на глазах у меня. Куда печальнее, когда родителей рядом нет. Заплыв по реке Муховец 16 июля мог стать последним для третьеклассника из Бреста. На Восточный пляж мальчик отправился вместе с друзьями. Ребята были одни. При купании школьник начал тонуть. Крик мальчика услышал спасатель, поэтому история завершилась хеппи-эндом.

Дмитрий Сивеня, водолаз-спасатель:

Без всякого страха, сомнения побежал спасать ребенка. Самое интересное то, что эти дети уже были нами неоднократно предупреждены. Все равно ходят на пляж, купаются без сопровождения старших – каких либо вообще. Ни брата старшего, ни родителей. А вот из Жлобина 17 июля пришли печальные новости. Там на железнодорожной станции обнаружили обугленное тело 16-летнего юноши. Парня убило током. Что подросток мог делать на железнодорожных путях, еще предстоит выяснить. Всего же с начала 2017 года в Беларуси погиб 41 ребенок, причем 8 из них только за последние две недели.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственный комитет, к большому сожалению, разбирается в ситуациях уже постфактум, то есть когда трагедия уже произошла. Что можно сказать? Наверное, самое первое и самое главное – это легкомыслие и беспечность взрослых. Когда человек думает, что он буквально на минуту отвернулся, ребенок уже поднимается по приставленной табуреточке к подоконнику. И, к сожалению, может произойти трагедия. Летние каникулы – традиционно время повышенной опасности. За последние пять лет количество нечастных случаев с детьми в Беларуси сократилось вдвое. Правда, цифры по-прежнему звучат пугающе: только в 2016 году в погибло154 ребенка. В особой зоне риска подростки.

Леонид Ломать, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:

Дорожно-транспортный травматизм очень хорошо и резко снизился у нас. Если предыдущие годы (2010-2011) на дорогах погибало 60-70 детей, то сейчас около 30. Утопления: последние два года как-то стабилизировалось и идет тенденция к снижению. Между тем, количество детей, погибших на пожарах, за последние 10 лет сократилось в 3,5 раза. При этом более 50 возгораний с начала года произошло как раз из-за детской шалости.