«Тело убитой спрятали на балконе в шкафу»: дочь подозревают в жестоком убийстве матери в Гомеле

Новости Беларуси. Тело жительницы областного центра несколько дней пролежало в квартире, в которой она проживала вместе с дочерью и внуком. Женщине было 45 лет.



По подозрению

в совершении преступления задержаны 25-летняя дочь и ее приятель.

Что привело к трагедии, предстоит выяснить следователям.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

10 июля тело погибшей с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире, где она проживала вместе с дочерью и малолетним внуком. Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля. Тело убитой подозреваемые спрятали на балконе в шкафу. По версии следствия, основной мотив совершения преступления – личные неприязненные отношения.