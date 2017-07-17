Новости Беларуси. В Березино во время ликвидации пожара погиб спасатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время тушения веранды взорвался газовый баллон.
К сожалению, в этот момент буквально в нескольких метрах от здания находился прапорщик Дмитрий Неборский. После взрыва потерял сознание. Коллеги оказали ему первую помощь, но безрезультатно. Не смогли помочь и врачи – спасатель умер в реанимации.
Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям:
Очень опытный пожарный, работал в МЧС с 2006 года.
Характеризовался только с положительной стороны.
Оказывали реанимационные мероприятия, передали бригаде скорой медицинской помощи. Однако уже в районной больнице он скончался. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким погибшего. Ну и, конечно, в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет. Более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС.
Наши соболезнования.