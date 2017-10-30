Подростка, который спас тонущего в Свислочи мальчика, наградят

Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в состояние медикаментозного сна.

Новости Беларуси. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 30 октября сообщили во 2 городской детской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, школьник находился в воде около трех минут. Его спас первокурсник одного из минских колледжей.

За героический поступок подросток будет поощрен. Поручение прозвучало сегодня на совещании в городской мэрии.