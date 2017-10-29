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Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей

29 октября 2017 11:45
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Новости Беларуси. Четыре редких издания задержали брестские таможенники при попытке ввезти книги на территорию нашей страны. Это, скорее, экземпляры для несостоявшейся коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они увидели свет более ста лет назад во Франции и Англии. Эксперт Таможенной лаборатории отнёс их к категории культурных ценностей. Это не учли любители старины, которые перевозили книги, не оформив на них декларацию. В отношении владельцев раритетов начаты административные процессы.

# происшествия # Таможня Беларуси

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