Состояние тонувшего в Свислочи мальчика стабильно тяжелое

Новости Беларуси. Состояние тонувшего в Свислочи ребенка остается стабильно тяжелым. 9-летнего мальчика накануне вечером достали из воды в 15 метрах от берега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это произошло возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку.

Случайный прохожий, 15-летний первокурсник колледжа, бросился в воду и вытащил на берег мальчика. Бригаде скорой медицинской помощи ребенок был передан без дыхания и сердцебиения. Врачи все же смогли запустить сердце ребенка. Сейчас пациент 2-й городской детской клинической больницы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медикаментозного сна. Милиция установила личность ребенка и разыскала его родителей.