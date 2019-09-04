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«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске

04 сентября 2019 20:00
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Новости Беларуси. Трое мужчин задержаны в качестве подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-1

Свою вину они уже признали, дали показания и сейчас участвуют в следственных действиях. По месту их жительства провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли часть похищенного из тайников.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-4

Обнаружены и пластиковые стяжки – ими преступники связали руки одному из продавцов магазина. Все подозреваемые – неработающие жители Минска. Один из них ранее судим.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-7

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета по Минску:
Часть похищенного подозреваемым удалось сбыть. Но вместе с тем обнаруженные в ходе обыска предметы позволяют их идентифицировать с теми ювелирными предметами, которые были похищены в результате разбойного нападения на ювелирный магазин.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-10

Сейчас проверяется их причастность к совершению иных преступлений – как минимум в трех разбойных нападениях в столице.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-13

Ограбление ювелирного магазина на улице Киселева произошло 17 августа. Преступникам удалось похитить более 1000 украшений на сумму более миллиона рублей.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске-16

# Ограбление # происшествия # Дмитрий Конопляник # Фотофакт

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