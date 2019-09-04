«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске

Новости Беларуси. Трое мужчин задержаны в качестве подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою вину они уже признали, дали показания и сейчас участвуют в следственных действиях. По месту их жительства провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли часть похищенного из тайников.

Обнаружены и пластиковые стяжки – ими преступники связали руки одному из продавцов магазина. Все подозреваемые – неработающие жители Минска. Один из них ранее судим.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета по Минску:

Часть похищенного подозреваемым удалось сбыть. Но вместе с тем обнаруженные в ходе обыска предметы позволяют их идентифицировать с теми ювелирными предметами, которые были похищены в результате разбойного нападения на ювелирный магазин.

Сейчас проверяется их причастность к совершению иных преступлений – как минимум в трех разбойных нападениях в столице.