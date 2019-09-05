Женщина с тростью в час пик перешла 8 полос пр-та Независимости и напугала водителей

Новости Беларуси. В центре Минска женщина с тростью и коляской, не глядя по сторонам, решила перейти восемь полос проспекта Независимости недалеко от ЦУМа по прямой сквозь поток машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре Минска женщина с тростью и коляской, не глядя по сторонам, решила перейти восемь полос проспекта Независимости недалеко от ЦУМа по прямой сквозь поток машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все случилось в час пик, когда движение здесь наиболее интенсивное. К счастью, водители успели среагировать (некоторые буквально за секунду до возможного столкновения).
Автолюбители активно сигналили, привлекая внимание, а один из водителей махал рукой, чтобы подать знак приближающимся машинам. Женщина смогла добраться до противоположной стороны проспекта, а водители еще долго были в шоке, ведь многим пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать трагедии.