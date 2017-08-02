Водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске

Новости Беларуси. Вечером 1 августа на проспекте Победы в Витебске произошло ДТП.
По сведениям пользователей соцсетей, на нерегулируемом пешеходном переходе возле ледового дворца водитель легковой машины сбил двух детей, переходящих дорогу.
По информации очевидцев, мальчикам около 7-8 лет.
Фото: vk.com/typical_vitebsk
У одного из детей после аварии была травмирована голова – мальчику оказали первую помощь до приезда скорой. У второго ребенка была повреждена нога – школьник хромал. Со слов детей, одновременно с тем, как они переходили дорогу, им уступили несколько машин, а легковушка в крайней левой полосе нет.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, одного мальчика доставили в больницу, а второй после осмотра смог отправиться домой.
По факту аварии будет проводится проверка.
Как обезопасить детей на дорогах и избежать ДТП с их участием – здесь подробнее.