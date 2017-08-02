Водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске

У одного из детей после аварии была травмирована голова – мальчику оказали первую помощь до приезда скорой. У второго ребенка была повреждена нога – школьник хромал. Со слов детей, одновременно с тем, как они переходили дорогу, им уступили несколько машин, а легковушка в крайней левой полосе нет.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, одного мальчика доставили в больницу, а второй после осмотра смог отправиться домой.

По факту аварии будет проводится проверка.