Под Витебском обнаружено более 50 боеприпасов времён ВОВ

По информации УВД Витебского облисполкома, 22 августа около часа дня военнослужащие проводили поисковые работы в лесу рядом с населенным пунктом Зароново.

В результате работ были обнаружены боеприпасы времен ВОВ: 46 минометных мин, 3 артиллерийских снаряда, две гранаты и артиллерийский взрыватель. Находки были уничтожены специалистами саперно-пиротехнической группы.