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Под Витебском обнаружено более 50 боеприпасов времён ВОВ

23 августа 2019 08:47
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Новости Беларуси. В лесу Витебского района обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

По информации УВД Витебского облисполкома, 22 августа около часа дня военнослужащие проводили поисковые работы в лесу рядом с населенным пунктом Зароново.

Под Витебском обнаружено более 50 боеприпасов времён ВОВ-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

В результате работ были обнаружены боеприпасы времен ВОВ: 46 минометных мин, 3 артиллерийских снаряда, две гранаты и артиллерийский взрыватель. Находки были уничтожены специалистами саперно-пиротехнической группы.

Недавно в Бресте на территории храма был обнаружен ящик. В нем находились минометные мины (читать далее).

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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