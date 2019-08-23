Под Витебском обнаружено более 50 боеприпасов времён ВОВ
Новости Беларуси. В лесу Витебского района обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
По информации УВД Витебского облисполкома, 22 августа около часа дня военнослужащие проводили поисковые работы в лесу рядом с населенным пунктом Зароново.
Фото: УВД Витебского облисполкома
В результате работ были обнаружены боеприпасы времен ВОВ: 46 минометных мин, 3 артиллерийских снаряда, две гранаты и артиллерийский взрыватель. Находки были уничтожены специалистами саперно-пиротехнической группы.
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