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Блуждал по лесу 10 дней: потерявшийся в Витебском районе мужчина дошёл до Смоленска

23 августа 2019 07:06
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Новости Беларуси. В грибы – через Смоленск. Необычная история произошла с жителем Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блуждал по лесу 10 дней: потерявшийся в Витебском районе мужчина дошёл до Смоленска-1

50-летний мужчина ушел в лес за ягодами и грибами. О том, что он пропал, его сожительница сообщила в милицию спустя два дня. Правоохранители, волонтеры прочесывали местность, но безрезультатно. Как выяснилось, несколько дней грибник питался ягодами и речной водой и все больше отдалялся от дома. В итоге незаметно оказался в Смоленской области. А сориентироваться помог пастух. И только спустя 10 дней грибник вернулся домой. Его осмотрели медики. К счастью, помощь робинзону не потребовалась.

Блуждал по лесу 10 дней: потерявшийся в Витебском районе мужчина дошёл до Смоленска-4

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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