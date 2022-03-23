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Под Смолевичами спасли двух рыбаков. Мужчины провалились под лёд

23 марта 2022 14:07
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Новости Беларуси. Вышли на тонкий лед. В Смолевичском районе спасли двух рыбаков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Смолевичами спасли двух рыбаков. Мужчины провалились под лёд-1

Мужчины находились в 300 метрах от берега на льду водоема вблизи деревни Мгле. Пробраться к суше самостоятельно они не могли, из-за того что лед крошился. Помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС. Мужчин вытащили с помощью спасательной доски и веревки. Медицинская помощь не потребовалась.  

# Рыбалка # происшествия # Фотофакт

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