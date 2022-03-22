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В Минске с поличным задержан закладчик с особо опасным психотропом

22 марта 2022 13:31
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Новости Беларуси. В лесополосе микрорайона Ангарская с поличным поймали наркокурьера. В тайнике сотрудники обнаружили около 55 граммов мефедрона – особо опасного психотропного вещества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске с поличным задержан закладчик с особо опасным психотропом-1

Закладчиком правонарушитель проработал две недели. 22-летний минчанин ранее также был судим за незаконный оборот наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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