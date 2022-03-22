В Минске с поличным задержан закладчик с особо опасным психотропом

Новости Беларуси. В лесополосе микрорайона Ангарская с поличным поймали наркокурьера. В тайнике сотрудники обнаружили около 55 граммов мефедрона – особо опасного психотропного вещества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В лесополосе микрорайона Ангарская с поличным поймали наркокурьера. В тайнике сотрудники обнаружили около 55 граммов мефедрона – особо опасного психотропного вещества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Закладчиком правонарушитель проработал две недели. 22-летний минчанин ранее также был судим за незаконный оборот наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.