В Минске с поличным задержан закладчик с особо опасным психотропом

Новости Беларуси. В лесополосе микрорайона Ангарская с поличным поймали наркокурьера. В тайнике сотрудники обнаружили около 55 граммов мефедрона – особо опасного психотропного вещества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.