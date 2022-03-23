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В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео

23 марта 2022 07:46
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Новости Беларуси. Автомобиль наехал на пешеходов в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 22 марта. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео-1

Водитель Nissan, выезжая с парковки, не пропустил BMW. От удара последнее авто вылетело на тротуар, где в этот момент находились пешеходы – женщина и двое ее детей.

В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео-4

Надежда Касперович, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В результате наезда старшая девочка с переломами доставлена в областную больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Помните, что от ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

# Авария в Витебской области # происшествия # Надежда Касперович # Фотофакт

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