В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео

Новости Беларуси. Автомобиль наехал на пешеходов в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 22 марта. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель Nissan, выезжая с парковки, не пропустил BMW. От удара последнее авто вылетело на тротуар, где в этот момент находились пешеходы – женщина и двое ее детей.