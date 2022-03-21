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Лосёнок провалился под лёд в Браславском районе, его спасли

21 марта 2022 09:46
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Новости Беларуси. Необычная спасательная операция развернулась в Браславском районе. Там помощь потребовалась провалившемуся под лед лосенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лосёнок провалился под лёд в Браславском районе, его спасли-1

Он застрял на ручье в болотистой местности. О случившемся сообщили неравнодушные очевидцы. С помощью веревки и подручных средств сотрудники МЧС извлекли лосенка из воды. Он не пострадал и после своего второго дня рождения самостоятельно отправился в чащу.

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

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