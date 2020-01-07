Прямой эфир

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины

07 января 2020 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 января около пяти вечера в Речицком районе перевернулся микроавтобус. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель по трассе М10. На 87 км дороги автомобиль перестроился в левую по ходу движения полосу. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

В какой-то момент позади микроавтобуса появилась машина, водитель которой переключением света фар с ближнего на дальний потребовал уступить ему дорогу. Увидев, что Mercedes не собирается перестраиваться в правую полосу, неустановленный автомобиль опередил микроавтобус по соседней полосе, затем выехал в крайнюю левую и нажал на тормоза, создав аварийную обстановку. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Водитель Mercedes был вынужден притормозить, в результате чего микроавтобус ушёл в неконтролируемый занос, прицеп оторвался, а транспортное средство легло на бок. Один из пассажиров получил перелом трёх рёбер, он был госпитализирован. Водитель Mercedes и двое других пассажиров не пострадали. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

К месту происшествия выбывали наряд ГАИ, работники МЧС и бригады скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе в Могилёвском районе легковушка выехала на встречку для совершения обгона и врезалась в микроавтобус. 

Погибли два человека – здесь подробности

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи
06 января 2020 15:10

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
06 января 2020 12:11

26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын
06 января 2020 11:59

На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын