Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины
Новости Беларуси. 6 января около пяти вечера в Речицком районе перевернулся микроавтобус.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель по трассе М10. На 87 км дороги автомобиль перестроился в левую по ходу движения полосу.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В какой-то момент позади микроавтобуса появилась машина, водитель которой переключением света фар с ближнего на дальний потребовал уступить ему дорогу. Увидев, что Mercedes не собирается перестраиваться в правую полосу, неустановленный автомобиль опередил микроавтобус по соседней полосе, затем выехал в крайнюю левую и нажал на тормоза, создав аварийную обстановку.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Водитель Mercedes был вынужден притормозить, в результате чего микроавтобус ушёл в неконтролируемый занос, прицеп оторвался, а транспортное средство легло на бок. Один из пассажиров получил перелом трёх рёбер, он был госпитализирован. Водитель Mercedes и двое других пассажиров не пострадали.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
К месту происшествия выбывали наряд ГАИ, работники МЧС и бригады скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося.
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