Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины

Новости Беларуси. 6 января около пяти вечера в Речицком районе перевернулся микроавтобус. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель по трассе М10. На 87 км дороги автомобиль перестроился в левую по ходу движения полосу.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент позади микроавтобуса появилась машина, водитель которой переключением света фар с ближнего на дальний потребовал уступить ему дорогу. Увидев, что Mercedes не собирается перестраиваться в правую полосу, неустановленный автомобиль опередил микроавтобус по соседней полосе, затем выехал в крайнюю левую и нажал на тормоза, создав аварийную обстановку.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Водитель Mercedes был вынужден притормозить, в результате чего микроавтобус ушёл в неконтролируемый занос, прицеп оторвался, а транспортное средство легло на бок. Один из пассажиров получил перелом трёх рёбер, он был госпитализирован. Водитель Mercedes и двое других пассажиров не пострадали.

Фото: УВД Гомельского облисполкома