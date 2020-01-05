Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Новости Беларуси. Страшное ДТП в Могилевском районе. Недалеко от деревни Сидоровичи на трассе после столкновения загорелись два автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковушка выехала на встречку, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась во встречный микроавтобус. Водитель и 13-летний пассажир погибли на месте. В маршрутке кроме водителя находились еще 10 пассажиров, все они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.