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Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

05 января 2020 11:20
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Новости Беларуси. Страшное ДТП в Могилевском районе. Недалеко от деревни Сидоровичи на трассе после столкновения загорелись два автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-1

Легковушка выехала на встречку, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась во встречный микроавтобус. Водитель и 13-летний пассажир погибли на месте. В маршрутке кроме водителя находились еще 10 пассажиров, все они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-4

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-6

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-8

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-10

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали-12

# Авария в Могилевской области # происшествия # Фотофакт

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