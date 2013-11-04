Под прицепом фуры марокканец пытался попасть в Латвию

Новости Беларуси. Мужчину под прицепом между хребтовыми балками грузовика обнаружили полоцкие пограничники. Это произошло в пункте пропуска «Григоровщина». Как выяснилось, водитель даже не подозревал о так называемом попутчике.

Нарушителем оказался гражданин Марокко. У мужчины отсутствовали документы, но был планшет и мобильный телефон. Нелегалу грозит выдворение из страны и уплата штрафа в размере до 50 базовых величин. Каким образом гражданин Марокко оказался на территории Беларуси не уточняется.

Напомним, в сентябре в Бресте задержали необычного нарушителя: 20-летний французский официант пытался нелегально пересечь государственную границу для того, чтобы получить работу в одном из брестских ресторанов. О прелестях работы в городе над Бугом молодому человеку поведал «заочный» друг, с которым он переписывался в социальных сетях. Но наполеоновские планы француза рухнули. Почему? Смотрите видео.