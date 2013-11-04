В Витебске сильный ветер повалил дерево на двигавшуюся «Газель». Два человека ранены

Новости Беларуси. В Витебске сильный ветер повалил дерево прямо на двигавшуюся «газель». В автомобиле в тот момент находилось три человека. Водитель оказался заблокирован в искореженной кабине. Спасателям пришлось извлекать его из авто при помощи специнструментов. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу.

Один из пассажиров, 29-летний мужчина, который находился на переднем сидении, госпитализирован с переломом руки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Буханов, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Сегодня около 9 часов утра водитель 1961 года рождения, управляя служебным микроавтобусом «Газель», двигаясь со стороны Тирасполя в сторону центра города, по улице Ленинградской в районе дома № 130 из-за сильного порыва ветра было сломано дерево, которое упало на рядом проезжающую «Газель», в результате чего водитель и пассажир на переднем сиденье госпитализированы. По данному факту управлением ГАИ проводится проверка.