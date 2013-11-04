Новости Мексики. Грабители в костюмах зомби обокрали ювелирный магазин в столице Мексики. Охрана торгового центра прибыла на место происшествия вовремя, но без оружия. Налетчики пригрозили им пистолетами и скрылись.

Полиция оценивает нанесенный магазину ущерб более чем в 76 тысячи долларов.

Стоит отметить, что 2 ноября в Мексике отмечается День Мертвых – праздник, посвященный памяти умерших. В этот день подростки выпрашивают подарки, переодеваясь в мертвецов и вампиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.