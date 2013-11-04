Пассажирский паром с туристами затонул у берегов Таиланда. Погибли 7 человек, пострадали около 20

Новости Таиланда. Поисково-спасательная операция ведется в Таиланде у берегов курортного города Паттайя. Поздно вечером там затонул пассажирский паром с туристами. На данный момент известно о гибели трех россиян и одного гражданина Китая. Помимо погибших иностранцев утонули трое местных жителей. Еще трое россиян, спасенных с утонувшего парома, госпитализированы. Это двое взрослых в тяжелом состоянии и ребенок, находящийся в коме.

Спасено свыше 200 человек, несколько до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина трагедии выясняется. По предварительным данным, судно было сильно перегружено, при этом на нем не было достаточного количества спасательных кругов и жилетов.

Обновлено 04.11.2013

Появившиеся ранее сообщения о гибели россиянки по счастью не подтвердились. Число пострадавших составило около двух десятков.

Задержанный капитан парома признался в употреблении алкоголя и наркотиков. Также было значительно превышено число пассажиров на борту. А вот что касается средств спасения — их наоборот было преступно мало. В довершении всего, оборудование по откачке воды на переполненном судне оказалось неисправным.

Для выяснения обстоятельств трагедии и определения степени вины команды сформирована следственная группа.