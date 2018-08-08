Под Мостами уснул находившийся за рулём более суток водитель Opel. Автомобиль съехал в кювет и четырежды перевернулся

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшие в минивэне жители Гродно возвращались домой после отдыха на море в Украине.

Водитель находился за рулём машины более суток. В определённый момент гражданин заснул. Иномарка съехала в кювет, четырежды перевернулась и легла на крышу.

В аварии погибла 19-летняя дочь водителя, которая сидела на заднем сиденье справа и не была пристегнута ремнём безопасности. Девушку выбросило из салона, молодая женщина скончалась на месте.