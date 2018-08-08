Прямой эфир

Под Мостами уснул находившийся за рулём более суток водитель Opel. Автомобиль съехал в кювет и четырежды перевернулся

08 августа 2018 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 7 августа в Мостовском районе неподалёку от деревни Моньковичи опрокинулся Opel.  

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшие в минивэне жители Гродно возвращались домой после отдыха на море в Украине.  

Под Мостами уснул находившийся за рулём более суток водитель Opel. Автомобиль съехал в кювет и четырежды перевернулся-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Водитель находился за рулём машины более суток. В определённый момент гражданин заснул. Иномарка съехала в кювет, четырежды перевернулась и легла на крышу.  

В аварии погибла 19-летняя дочь водителя, которая сидела на заднем сиденье справа и не была пристегнута ремнём безопасности. Девушку выбросило из салона, молодая женщина скончалась на месте.  

Под Мостами уснул находившийся за рулём более суток водитель Opel. Автомобиль съехал в кювет и четырежды перевернулся-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Водитель и его 8-летний сын госпитализированы. У жены водителя и ехавшего на переднем сиденье мужчины лёгкие травмы.  

Возбуждено уголовное дело.  

Летом 2018 года в Вороновском районе перевернулся и загорелся Volkswagen.  

У машины с шестью людьми внутри отвалилось заднее колесо – подробности здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА
07 августа 2018 19:04

СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА

В Столбцовском районе в результате двойного наезда погибла женщина
07 августа 2018 18:01

В Столбцовском районе в результате двойного наезда погибла женщина

В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек
07 августа 2018 14:27

В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек