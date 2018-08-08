Под Мостами уснул находившийся за рулём более суток водитель Opel. Автомобиль съехал в кювет и четырежды перевернулся

Новости Беларуси. Днём 7 августа в Мостовском районе неподалёку от деревни Моньковичи опрокинулся Opel.
По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшие в минивэне жители Гродно возвращались домой после отдыха на море в Украине.
Новости Беларуси. Днём 7 августа в Мостовском районе неподалёку от деревни Моньковичи опрокинулся Opel.
По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшие в минивэне жители Гродно возвращались домой после отдыха на море в Украине.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель находился за рулём машины более суток. В определённый момент гражданин заснул. Иномарка съехала в кювет, четырежды перевернулась и легла на крышу.
В аварии погибла 19-летняя дочь водителя, которая сидела на заднем сиденье справа и не была пристегнута ремнём безопасности. Девушку выбросило из салона, молодая женщина скончалась на месте.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель и его 8-летний сын госпитализированы. У жены водителя и ехавшего на переднем сиденье мужчины лёгкие травмы.
Возбуждено уголовное дело.
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