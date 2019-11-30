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В Дрогичинском районе произошёл пожар в спальном корпусе школы-интерната

30 ноября 2019 07:42
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Новости Беларуси. 29 ноября примерно в полдесятого вечера в городском посёлке Антополь Дрогичинского района произошёл пожар во вспомогательной школе-интернате. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, в спальном корпусе учреждения образования сработала сигнализация. Помощники воспитателя и медсёстры (всего 5 человек) эвакуировали 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет в учебный корпус. 

В Дрогичинском районе произошёл пожар в спальном корпусе школы-интерната-1

Фото: Брестское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели обнаружили дым на первом этаже спального корпуса. Выяснилось, что горел мусор в приямке подвала. 

Пожар потушен. Никто не пострадал, повреждений нет. Устанавливается причина загорания. 

В Дрогичинском районе произошёл пожар в спальном корпусе школы-интерната-4

Фото: Брестское ОУМЧС 

На неделе из школы в Могилёве были эвакуированы более 500 человек. 

Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания в светильнике – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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