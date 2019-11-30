В Дрогичинском районе произошёл пожар в спальном корпусе школы-интерната

Новости Беларуси. 29 ноября примерно в полдесятого вечера в городском посёлке Антополь Дрогичинского района произошёл пожар во вспомогательной школе-интернате.

По сведениям Брестского ОУМЧС, в спальном корпусе учреждения образования сработала сигнализация. Помощники воспитателя и медсёстры (всего 5 человек) эвакуировали 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет в учебный корпус.