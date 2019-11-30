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В Могилёве мужчина испортил ножом упаковки продуктов в магазине и напал на прохожего

30 ноября 2019 06:48
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Новости Беларуси. В Могилёве зафиксированы сразу три случая противоправного поведения, которое квалифицируется статьёй «Хулиганство».  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в первом инциденте на 19-летнего парня беспричинно напал нетрезвый молодой человек. Нападавший нанёс потерпевшему несколько ударов. После произошедшего юноша обратился в милицию. 

Выяснилось, что подозреваемым является 19-летний могилёвчанин. В тот день фигурант употребил слишком много спиртного, начал приставать к прохожим, а затем избил одного из них. 

Во втором случае подозреваемым является 23-летний местный житель. В час ночи он возвращался домой и ударил ногой по рекламному баннеру. Представитель организации сообщил о произошедшем милиционерам. Поскольку действия молодого человека были записаны камерами видеонаблюдения, найти его оказалось несложно. Парень пояснил, что был в плохом настроении. 

В третьем случае 34-летний мужчина, будучи пьяным, в одном из магазинов ножом повредил упаковку нескольких продуктов на витрине. После этого подозреваемый вышел на улицу и напал на прохожего. 41-летний гражданин увернулся от ножа и вызвал правоохранителей. Фигурант был задержан. 

Осенью 2019 года в Гродно молодые люди провожали друга в армию и разгромили арендованный коттедж. 

Окна были разбиты, часть вещей плавала в пруду – подробности здесь

# Хулиганство # происшествия

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