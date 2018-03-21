Под Минском столкнулись фура без страховки и легковушка без техосмотра

Водитель фуры MAN ехал в сторону Колодищей. Во время движения грузовик оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с легковушкой. Автомобили съехали в кювет и перевернулись.

Новости Беларуси. В Минске 21 марта около 11 утра столкнулись MAN и Opel.

В результате столкновения травмы получил пассажир Opel. Он доставлен в медучреждение. О состоянии остальных участников ДТП не сообщается.

Отмечается, что у водителя MAN нет страховки, а у автомобиля Opel не был пройден техосмотр.

Весной 2018 года в Минске у грузовика во время движения отвалились задние колёса.