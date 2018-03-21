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Под Минском столкнулись фура без страховки и легковушка без техосмотра

21 марта 2018 14:28
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Новости Беларуси. В Минске 21 марта около 11 утра столкнулись MAN и Opel.  

Водитель фуры MAN ехал в сторону Колодищей. Во время движения грузовик оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с легковушкой. Автомобили съехали в кювет и перевернулись.  

Под Минском столкнулись фура без страховки и легковушка без техосмотра -1

Фото: ОГАИ Минского района  

В результате столкновения травмы получил пассажир Opel. Он доставлен в медучреждение. О состоянии остальных участников ДТП не сообщается.  

Под Минском столкнулись фура без страховки и легковушка без техосмотра -4

Фото: ОГАИ Минского района  

Отмечается, что у водителя MAN нет страховки, а у автомобиля Opel не был пройден техосмотр.  

Весной 2018 года в Минске у грузовика во время движения отвалились задние колёса.  

Автомобиль опрокинулся – подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Минске

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