В Витебске трамвай сбил 91-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали

Новости Беларуси. Днём 20 февраля в Витебске трамвай наехал на пенсионерку.
Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, транспортным средством управлял 62-летний мужчина.
Водитель ехал по пешеходному переходу на «зелёный свет», когда произошло ДТП с участием 91-летней женщины. С тяжёлыми травмами пострадавшую госпитализировали.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Свидетелей просят обратиться по телефону Витебского ГОСК +375 29 8192628.
Зимой 2018 года в Гомеле столкнулись автобус и троллейбус.
Три человека пострадали – здесь подробности.