В Витебске трамвай сбил 91-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали

Новости Беларуси. Днём 20 февраля в Витебске трамвай наехал на пенсионерку.

Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, транспортным средством управлял 62-летний мужчина.

Водитель ехал по пешеходному переходу на «зелёный свет», когда произошло ДТП с участием 91-летней женщины. С тяжёлыми травмами пострадавшую госпитализировали.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Свидетелей просят обратиться по телефону Витебского ГОСК +375 29 8192628.

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