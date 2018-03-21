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В Витебске трамвай сбил 91-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали

21 марта 2018 13:29
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Новости Беларуси. Днём 20 февраля в Витебске трамвай наехал на пенсионерку.  

Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, транспортным средством управлял 62-летний мужчина.  

Водитель ехал по пешеходному переходу на «зелёный свет», когда произошло ДТП с участием 91-летней женщины. С тяжёлыми травмами пострадавшую госпитализировали.  

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.  

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Свидетелей просят обратиться по телефону Витебского ГОСК +375 29 8192628.  

Зимой 2018 года в Гомеле столкнулись автобус и троллейбус.  

Три человека пострадали – здесь подробности.  

# происшествия # Авария в Витебске # Светлана Сахарова

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