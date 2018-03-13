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Необычная авария на МКАД: у грузовика на ходу отвалились два задних колеса

13 марта 2018 20:51
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Новости Беларуси. Утром 13 марта на внутреннем кольце МКАД прямо на ходу у грузовика отвалились два задних колеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина опрокинулась на обочину в районе улицы Казинца и заняла целую полосу. К счастью, другие участники дорожного движения не пострадали.

Необычная авария на МКАД: у грузовика на ходу отвалились два задних колеса-1

Водителя доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась: мужчина отделался легким испугом. А вот колеса пришлось собирать аж на противоположной стороне дороги.

Необычная авария на МКАД: у грузовика на ходу отвалились два задних колеса-4

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Столичная Госавтоинспекция призывает всех водителей (особенно – водителей старых автомобилей) тщательно подходить к осмотру и ремонту автомобилей и перед выездом осматривать свои транспортные средства.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Эксперты изучают техническое состояние автомобиля и показания свидетелей.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Роман Лашкевич

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