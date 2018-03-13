Необычная авария на МКАД: у грузовика на ходу отвалились два задних колеса

Новости Беларуси. Утром 13 марта на внутреннем кольце МКАД прямо на ходу у грузовика отвалились два задних колеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина опрокинулась на обочину в районе улицы Казинца и заняла целую полосу. К счастью, другие участники дорожного движения не пострадали.