Необычная авария на МКАД: у грузовика на ходу отвалились два задних колеса
Новости Беларуси. Утром 13 марта на внутреннем кольце МКАД прямо на ходу у грузовика отвалились два задних колеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Машина опрокинулась на обочину в районе улицы Казинца и заняла целую полосу. К счастью, другие участники дорожного движения не пострадали.
Водителя доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась: мужчина отделался легким испугом. А вот колеса пришлось собирать аж на противоположной стороне дороги.
Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Столичная Госавтоинспекция призывает всех водителей (особенно – водителей старых автомобилей) тщательно подходить к осмотру и ремонту автомобилей и перед выездом осматривать свои транспортные средства.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Эксперты изучают техническое состояние автомобиля и показания свидетелей.