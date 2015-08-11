В Испании мужчина застрелил жену-белоруску, двоих несовершеннолетних детей и покончил с собой

Новости Испании. Печальная новость пришла из Испании. В курортном городе Кастельдефельс мужчина застрелил жену-белоруску, двоих детей (12-летнего мальчика и 7-летнюю девочку), а после и сам выстрелом в голову покончил жизнь самоубийством. Тела нашла дочь мужчины от предыдущего брака.

Известно, что Рикардо – инженер из Уругвая. Ему 61 год. Его жена родом из Беларуси. Оба граждане Испании.

В доме в районе Ла Пинеда семья прожила около трех лет. По словам соседей, супруги часто выясняли отношения на повышенных тонах, несколько раз женщина вызывала полицию.

Сейчас правоохранители выясняют, откуда у мужчины было оружие. Городской совет объявил трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.