Последствия жары: За минувшие выходные в Беларуси утонули 25 человек

Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси по-прежнему закрыты для посещения леса. Сейчас максимально усилено их патрулирование. Этим летом в стране произошло около шестисот лесных пожаров. Большинство из них в Гомельской области.

Тысячи белорусов ищут спасения от жары у водоемов. К сожалению, не редки случаи, когда такой отдых заканчивается плачевно. Только за минувшие выходные в Беларуси утонули 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Николаевна разменяла девятый десяток, но такой засухи женщина не припомнит. Зато, говорит, надолго запомнила день, когда буквально в сотнях метрах от деревни загорелось поле, а потом и лес.

Буквально за полтора часа выгорело около 20 гектаров леса. Тушили, что называется, всем миром – 11 пожарных расчетов из трех районов, лесники и сельчане. Огонь занялся на только что убранном поле.

Игорь Матюшик, лесничий Каменецкого лесничества Брестского лесхоза:

Огонь фронтом ударил в лес. А тут небольшая тонкая полоса этого леса, он верховым пробил и загорелось поле. И оттуда опять ударило во вторую стену леса.

Чтобы спасти лес от пожаров, в области запретили там появляться. На конец августа отнесли и срок начала охоты. Существенно скорректировала жара и жизнь сельских жителей.

Палящее солнце не только выжгло огород, но и лишило жителей деревни привычного источника воды. Этот колодец сегодня заколочен – из него вряд ли можно вычерпать даже ведро, а раньше он вмещал 11 бочек воды.

На большой воде, практически в авральном режиме работают спасательные службы. Чем выше градус на улице, тем больше людей на городских пляжах. Только на этом берегу ежедневно отдыхает до 3-х тысяч человек.

Аномально высокие температуры к традиционным причинам трагедий на воде –«детским шалостям» и алкоголю – добавили неожиданную деталь: под палящим солнцем стали взрываться надувные игрушки, детские спасательные жилеты. К слову, с начала сезона только на Брестчине утонуло 60 человек, среди них 8 детей.

Виталий Семенюк, начальник спасательной станции «Гребной канал»:

Выезжаем на катере полной дежурном сменой с медсестрой. Потому что мы же не знаем – у нас пляж 500 метров, – что может случиться с человеком.

На станции скорой помощи у жары держат руку на пульсе. Говорят, особо всплеска обращений не наблюдают, но за консультацией к врачам обращаться стали чаще.

Людмила Антонович, руководитель смены станции скорой помощи:

Люди звонят нам, советуются, смотрят ТВ, читают газеты. И по тепловым ударам у нас за последние 10 дней было всего 3 обращения. Все вызовы, которые были с тепловыми ударами, это молодежь.

Сегодня в Бресте столбики термометра опустились всего на несколько градусов. Синоптики предупреждают – расслабляться рано. Уже завтра в регион вернется аномальная жара.