Под Минском 60-летний мужчина застрелил двух женщин, подозреваемый объявлен в розыск

Новости Беларуси. Мужчина застрелил двух женщин, после чего скрылся с места происшествия. Все произошло сегодня в деревне Каменная Горка под Минском около 15 часов.

За совершение убийства разыскивается Караневский Александр Владимирович 1954 года рождения.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, седой короткий волос, возможно, носит очки для зрения.

Мужчина был одет в джинсы темного цвета, дорожную удлиненную куртку темно-синего цвета с горизонтальной полосой оранжевого цвета сзади.

Пресс-служба МВД:

При себе, возможно, имеет обрез охотничьего ружья. Просьба к лицам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого либо сведениями о совершенном преступлении, сообщить в милицию по телефону 102.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия в деревне Каменная горка в Минском районе, где совершено убийство двух женщин. Возбуждено уголовное дело. сотрудники МВД и государственного комитета судебных экспертиз во взаимодействии со следователями выполняют необходимый комплекс мер,направленный на установление обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого лица. Работу на месте происшествия координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков.