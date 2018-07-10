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Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе

10 июля 2018 21:31
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Новости Беларуси. Похозяйничали вандалы: спустя месяц после открытия экологическая тропа в Заводском районе пострадала от рук хулиганов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе-1

Неизвестные вырвали скамейку, вмонтированную в бетонное основание, также было повреждено деревянное ограждение. Зачем нужно было разрушать то, что сделано для людей и кому это было выгодно – вопрос открытый. Хулиганов ищут.

Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе-4

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Наша экологическая тропа уже стала излюбленным местом для заводчан и не только заводчан. Замечательная возможность после работы можно уединиться в маленьком уголке природы, насладиться тишиной, пением птиц, безопасно провести время с малолетними детками. Вот это ограждение и способствовало безопасному пребыванию, оно было функциональным.

Неизвестные вандалы вырвали скамейку и повредили ограждение экотропы в Заводском районе-7

Сегодня тропа протяженностью 772 метра вновь такая же привлекательная, как и ранее. В будущем ограждения будут изготавливаться из металла или чугуна, который уж точно не поддастся вандалам.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Елена Зеленко # Фотофакт

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