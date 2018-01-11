В Минске второй день ищут пропавшего 10-летнего школьника

Новости Беларуси. В Минске пропал школьник.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», 10-летний Даниил Соколовский ушел из школы №24 в Минске 10 января около 15.00. Ребенок направился в неизвестном направлении и не вернулся домой.

Ранее мальчик уже пропадал.

До настоящего момента ничего неизвестно о его местонахождении.

Предположительно, мальчик не вернулся домой, потому что боялся наказания из-за конфликта в школе.

Рост ребенка – 135-140 сантиметров, волосы – темные, а глаза – карие. Школьник был одет в черные брюки, сапоги-дутики, черно-серую куртку, коричневую шапку. У него был рюкзак.

О местонахождении ребенка можно сообщить по номерам телефонов, которые указаны в ориентировке.

В октябре 2017 года в Гродно младшеклассник не пришел домой из-за замечания в дневнике.