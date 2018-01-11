Прямой эфир

Бизнесмен из Бобруйска преднамеренно обанкротил сам себя

11 января 2018 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бобруйске возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство». 44-летний директор и учредитель предприятия обанкротил сам себя, чтобы не отдавать долги.

По информации Комитета госконтроля, мужчина намеренно совершил невыгодную сделку. Предприятие потеряло 1,5 миллиона рублей и стало неплатёжеспособным.

Как сообщили в пресс-центре КГК РБ, мужчина «вывел из предприятия его основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн. рублей, совершив невыгодную для предприятия сделку, что в дальнейшем привело к невозможности исполнения долговых обязательств перед основными кредиторами. Через несколько дней, изъятое имущество он передал вновь созданному другому предприятию, где являлся директором и учредителем». 

Его действия нанесли ущерб кредиторам на сумму в 1,8 миллиона рублей.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.

Читайте также. Осенью 2016 года две минчанки продавали через соцсети товары по низкой цене.

В большинстве случаев товар до потребителя не доходил – здесь подробнее.

# происшествия # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске второй день ищут пропавшего 10-летнего школьника
11 января 2018 09:05

В Минске второй день ищут пропавшего 10-летнего школьника

МЧС о пожаре в деревне Стайки: в доме обнаружили пять погибших мужчин
11 января 2018 08:37

МЧС о пожаре в деревне Стайки: в доме обнаружили пять погибших мужчин

Пять человек погибли во время пожара в Стайках: кадры с места трагедии
11 января 2018 07:28

Пять человек погибли во время пожара в Стайках: кадры с места трагедии