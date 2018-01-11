МЧС о пожаре в деревне Стайки: в доме обнаружили пять погибших мужчин

Новости Беларуси. На пожаре в деревне Стайки погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Сообщение о пожаре в деревне Стайки Борисовского района поступило в службу спасения в 2 часа ночи. Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что открытым пламенем горел деревянный жилой дом.

Работники МЧС в доме обнаружили пять погибших мужчин.



Что стало причиной пожара, предстоит установить.