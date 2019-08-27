Прямой эфир

В Толочинском районе при пожаре пострадал 48-летний мужчина

27 августа 2019 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Толочинском районе при пожаре дома пострадал мужчина.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 27 августа в д. Большое Гальцево.  

Наблюдалось открытое горение дома и хозпостройки. В доме в момент возгорания находился 48-летний мужчина – он проснулся и обнаружил пожар, который пытался потушить самостоятельно, но безуспешно.  

В Толочинском районе при пожаре пострадал 48-летний мужчина-1

Фото: МЧС 

Хозяин дома покинул его через окно. Мужчина получил ожоги кистей рук и лица 1,2 степени (10% тела), от госпитализации отказался.  

В результате случившегося был уничтожен дом, в сарае была уничтожены кровля и потолочное перекрытие.  

Устаналвивается причина происшествия.  

Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем хозяина.  

В середине августа в Толочинском районе 6-летний ребёнок поджег гараж и машину (читать далее).  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В многоэтажке на улице Якуба Колоса в Минске разрушился балкон
26 августа 2019 19:54

В многоэтажке на улице Якуба Колоса в Минске разрушился балкон

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя
26 августа 2019 18:02

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя

В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в жутком ДТП около Боровлян
26 августа 2019 15:21

В больнице скончалась ещё одна пострадавшая в жутком ДТП около Боровлян