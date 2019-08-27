В Толочинском районе при пожаре пострадал 48-летний мужчина

Наблюдалось открытое горение дома и хозпостройки. В доме в момент возгорания находился 48-летний мужчина – он проснулся и обнаружил пожар, который пытался потушить самостоятельно, но безуспешно.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 27 августа в д. Большое Гальцево.

Новости Беларуси. В Толочинском районе при пожаре дома пострадал мужчина.

Хозяин дома покинул его через окно. Мужчина получил ожоги кистей рук и лица 1,2 степени (10% тела), от госпитализации отказался.

В результате случившегося был уничтожен дом, в сарае была уничтожены кровля и потолочное перекрытие.

Устаналвивается причина происшествия.

Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем хозяина.