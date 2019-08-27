В Минске на пр. Победителей легковушка сбила пешехода

Новости Беларуси. Около двух часов назад в Минске на проспекте Победителей легковушка сбила пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парень, который переходил оживленную магистраль по зебре, чудом уцелел. Он угодил под колеса машины, за рулем которой находилась женщина. Она вовремя не остановилась, хотя весь поток машин замер, отдавая приоритет пешему участнику движения.