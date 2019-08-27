Прямой эфир

В Минске на пр. Победителей легковушка сбила пешехода

27 августа 2019 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около двух часов назад в Минске на проспекте Победителей легковушка сбила пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на пр. Победителей легковушка сбила пешехода-1

Этот момент зафиксировал видеорегистратар нашего коллеги.

В Минске на пр. Победителей легковушка сбила пешехода-4

Парень, который переходил оживленную магистраль по зебре, чудом уцелел. Он угодил под колеса машины, за рулем которой находилась женщина. Она вовремя не остановилась, хотя весь поток машин замер, отдавая приоритет пешему участнику движения.

В Минске на пр. Победителей легковушка сбила пешехода-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Толочинском районе при пожаре пострадал 48-летний мужчина
27 августа 2019 07:41

В Толочинском районе при пожаре пострадал 48-летний мужчина

В многоэтажке на улице Якуба Колоса в Минске разрушился балкон
26 августа 2019 19:54

В многоэтажке на улице Якуба Колоса в Минске разрушился балкон

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя
26 августа 2019 18:02

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя