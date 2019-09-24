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В Оршанском районе Volkswagen наехал на тросовое ограждение и перевернулся

24 сентября 2019 15:12
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Новости Беларуси. 23 сентября примерно в десять вечера в Оршанском районе в аварии пострадал пассажир легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 44-летняя водитель Volkswagen Touran двигалась по трассе М1. На 580 км неподалёку от деревни Хлюстино иномарка наехала на тросовое ограждение, в результате чего машина перевернулась и оказалась на встречной полосе.

В ДТП пострадал 50-летний пассажир. Он был госпитализирован. Пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности.

Ведётся проверка.

На прошлой неделе в Гродно такси врезалось в столб.

Водитель уснул за рулём – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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