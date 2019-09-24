Взрыва не было. В Минске пятиклассники засыпали школу порошком огнетушителя

Новости Беларуси. 24 сентября в Минске спасатели выезжали в СШ №93, поскольку появились сведения о возможном взрыве.

Как сообщает Минское ГУМЧС, взрыва не было. Во вторник около 10 утра в коридоре здания пятиклассники выдернули чеку из 8-ми литрового порошкового огнетушителя и нажали на рычаг. В результате второй этаж школы оказался засыпан порошком.

Детей на час перевели на другой этаж, чтобы не останавливать уроки. В инциденте никто не пострадал.

В начале сентября в Буда-Кошелёво мальчик написал нецензурные слова на машине десанта.