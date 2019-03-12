Под Гомелем ВАЗ столкнулся с маршруткой: погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Гомельском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Гомельского областного управления МЧС Марию Клезович, ДТП случилось вечером одиннадцатого марта недалеко от д. Прибор.

Произошло столкновение маршрутки и автомобиля ВАЗ. В его салоне оказался зажат водитель. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра была констатирована смерть мужчины.

В момент ДТП в маршрутке находились 17 пассажиров. Трое из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.

В конце февраля в Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд.