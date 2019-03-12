Прямой эфир

Минский областной суд огласит приговор бывшему начальнику управления Мингорисполкома 12 марта

12 марта 2019 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 марта Минский областной суд огласит приговор бывшему начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский областной суд огласит приговор бывшему начальнику управления Мингорисполкома 12 марта-1

Сергей Барисевич и еще 12 фигурантов (11 женщин, в основном – директоров комбинатов школьного питания разных районов Минска) обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений, они были задержаны в апреле 2017 года. Комитет госбезопасности объявил, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Материалы дела составляют более 70 томов. Экс-начальник Мингорисполкома признал вину частично. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину
11 марта 2019 18:52

Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека
11 марта 2019 18:22

Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека

Смертельная авария в Пуховичском районе: погиб 30-летний мужчина
11 марта 2019 18:06

Смертельная авария в Пуховичском районе: погиб 30-летний мужчина