Минский областной суд огласит приговор бывшему начальнику управления Мингорисполкома 12 марта

Сергей Барисевич и еще 12 фигурантов (11 женщин, в основном – директоров комбинатов школьного питания разных районов Минска) обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений, они были задержаны в апреле 2017 года. Комитет госбезопасности объявил, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Материалы дела составляют более 70 томов. Экс-начальник Мингорисполкома признал вину частично. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.