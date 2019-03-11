Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Новости Беларуси. По резонансному делу о нападении на инкассатора в Бресте 11 марта вынесен приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По резонансному делу о нападении на инкассатора в Бресте 11 марта вынесен приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дерзкое нападение произошло в ноябре 2018 года. Мужчина применил электрошокер и завладел сумкой, а вместе с ней и крупной суммой денег. Но ненадолго. Его задержали сами инкассаторы по горячим следам. Что побудило брестчанина к такому безумному поступку, и чем закончился судебный процесс?
Петр Бутрим, СТВ:
7 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Таков вердикт суда. Главный фигурант громкого уголовного дела – 33-летний житель Бреста. Дерзкое нападение на инкассатора он совершил, чтобы открыть свой бизнес. Суд признал его виновным в покушении на грабеж в особо крупном размере.
Как выяснилось, на бизнес отчаянному мужчине не хватало 10-15 тысяч долларов. Хитрая схема, в которой выручка банка – а в сумке было 190 тысяч рублей – стала бы стартовым капиталом, не сработала.
Хотя готовился к афере начинающий бизнесмен основательно. Тщательно спланировано было все: место, время, орудие нападения и даже пути отхода.
Помощник прокурора Бреста: За несколько дней до нападения купил в Минске электрошокер
Переждать придется, но значительно дольше, без денег и не в квартире знакомых, а за решеткой. Напомним, задержать беглеца удалось по горячим следам. Прежде, чтобы выхватить сумку с деньгами, он дважды ударил инкассатора электрошокером – в шею и плечо. Но последствия оказались не опасными для жизни. Поэтому уже в суде статью «Разбой» заменили на более мягкую.
Оглашение приговора ранее никогда не судимый брестчанин выслушал спокойно. До этого сам факт нападения полностью признал.
Петр Бутрим:
Вынесенный приговор в силу пока не вступил. Как нам удалось узнать, возможно защита обжалует его в сторону уменьшения наказания до минимальных 5 лет. Смягчающим обстоятельством может стать инвалидность самого подсудимого и его матери.