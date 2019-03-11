Нужны были деньги на бизнес. Вынесен приговор напавшему на инкассатора брестчанину

Новости Беларуси. По резонансному делу о нападении на инкассатора в Бресте 11 марта вынесен приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дерзкое нападение произошло в ноябре 2018 года. Мужчина применил электрошокер и завладел сумкой, а вместе с ней и крупной суммой денег. Но ненадолго. Его задержали сами инкассаторы по горячим следам. Что побудило брестчанина к такому безумному поступку, и чем закончился судебный процесс?

Петр Бутрим, СТВ: 7 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Таков вердикт суда. Главный фигурант громкого уголовного дела – 33-летний житель Бреста. Дерзкое нападение на инкассатора он совершил, чтобы открыть свой бизнес. Суд признал его виновным в покушении на грабеж в особо крупном размере.

Как выяснилось, на бизнес отчаянному мужчине не хватало 10-15 тысяч долларов. Хитрая схема, в которой выручка банка – а в сумке было 190 тысяч рублей – стала бы стартовым капиталом, не сработала.

Хотя готовился к афере начинающий бизнесмен основательно. Тщательно спланировано было все: место, время, орудие нападения и даже пути отхода.

Помощник прокурора Бреста: За несколько дней до нападения купил в Минске электрошокер

Переждать придется, но значительно дольше, без денег и не в квартире знакомых, а за решеткой. Напомним, задержать беглеца удалось по горячим следам. Прежде, чтобы выхватить сумку с деньгами, он дважды ударил инкассатора электрошокером – в шею и плечо. Но последствия оказались не опасными для жизни. Поэтому уже в суде статью «Разбой» заменили на более мягкую.