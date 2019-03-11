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Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека

11 марта 2019 18:22
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Новости Беларуси. В Боровлянах на территории лесхоза местный житель украл древесину хвойных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека-1

Нарушитель попал в объектив фотокамеры, установленной на опушке. Личность мужчины определяют правоохранители. Кстати, с начала года в Минской области к административной ответственности привлекли 4 нарушителя лесного и природоохранного законодательства.

Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека-4

Самовольная вырубка деревьев и загрязнение леса грозит желающим сэкономить штрафом почти в 1300 рублей.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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