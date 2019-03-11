Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека

Новости Беларуси. В Боровлянах на территории лесхоза местный житель украл древесину хвойных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нарушитель попал в объектив фотокамеры, установленной на опушке. Личность мужчины определяют правоохранители. Кстати, с начала года в Минской области к административной ответственности привлекли 4 нарушителя лесного и природоохранного законодательства.