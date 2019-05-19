Под Быховом столкнулись мотоцикл и Volkswagen. Погибли оба водителя

Новости Беларуси. В Быховском районе произошло столкновение мотоцикла и легковушки.

По информации ОГАИ Быховского РОВД, авария произошла днем 18 мая. Мотоциклом Kawasaki управлял 30-летний мужчина. При совершении обгона с выездом на полосу встречного движения водитель не справился с управлением.

Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Оба водителя скончались на месте аварии из-за полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.