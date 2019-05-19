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Под Быховом столкнулись мотоцикл и Volkswagen. Погибли оба водителя

19 мая 2019 14:45
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Новости Беларуси. В Быховском районе произошло столкновение мотоцикла и легковушки.   

По информации ОГАИ Быховского РОВД, авария произошла днем 18 мая. Мотоциклом Kawasaki управлял 30-летний мужчина. При совершении обгона с выездом на полосу встречного движения водитель не справился с управлением.  

Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 59-летний мужчина.  

Оба водителя скончались на месте аварии из-за полученных травм.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В середине мая в Кировском районе рейсовый автобус лёг на бок. Водитель объезжал косулю (читать далее).  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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