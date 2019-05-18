Студентка ЕГУ из Беларуси погибла в Вильнюсе

Новости Беларуси. Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств гибели белорусской студентки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастный случай произошёл накануне.
Новости Беларуси. Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств гибели белорусской студентки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастный случай произошёл накануне.
Второкурсница ЕГУ, как сообщают литовские СМИ, упала с балкона на десятом этаже. Врачи почти час боролись за жизнь девушки, но безуспешно. Посольство Беларуси в контакте с правоохранительными органами Литвы осуществляет все необходимые процедуры.