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Студентка ЕГУ из Беларуси погибла в Вильнюсе

18 мая 2019 16:52
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Новости Беларуси. Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств гибели белорусской студентки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастный случай произошёл накануне.

Студентка ЕГУ из Беларуси погибла в Вильнюсе-1

Второкурсница ЕГУ, как сообщают литовские СМИ, упала с балкона на десятом этаже. Врачи почти час боролись за жизнь девушки, но безуспешно. Посольство Беларуси в контакте с правоохранительными органами Литвы осуществляет все необходимые процедуры.

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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