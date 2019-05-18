В Могилёве простились с погибшим сотрудником ГАИ

Новости Беларуси. Новые подробности убийства сотрудника ГАИ в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося. Проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: Правоохранительными органами проведен колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе. Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, обнаруженные на месте происшествия вещественные доказательства. А именно: личные вещи, документы, в том числе служебное удостоверение сотрудника, мобильный телефон и табельное оружие. Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

Напомним, вечером 16 мая сотрудник ГАИ находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время его обнаружили убитым.

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

18 мая в Могилёве простились с погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционером.